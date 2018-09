Pour le compte de la septième journée de Serie A, l’AS Roma recevait son voisin et rival la Lazio à l’Olimpico. Dixième avant ce derby romain, l’équipe entraînée par Di Francesco devait à tout prix enchaîner après son succès 4-0 face à Frosinone. Côté Lazio, les hommes d’Inzaghi voulaient poursuivre leur beau début de saison. La première demi-heure se voulait relativement équilibrée entre les deux formations. Une belle frappe d’Edin Dzeko obligeait Strakosha à s’employer (22e). Immobile répliquait et voyait sa frappe détournée en corner par Olsen (25e). Les coéquipiers de Steven Nzonzi ouvraient le score juste avant la pause. Sur un long ballon joué vers Dzeko qui déviait de la tête pour El Shaarawy.

L’international italien devançait Strakosha et Luiz Felipe, le ballon revenait sur le nouvel entrant Pellegrini dont la talonnade terminait au fond des filets (1-0, 45e). Au retour des vestiaires, Lorenzo Pellegrini pensait s’offrir le doublé mais sa frappe était captée miraculeusement sur sa ligne par Strakosha (59e). La Lazio recollait au score suite à une erreur de Fazio, Immobile en profitait et ajustait Olsen (1-1, 67e). Quatre minutes plus tard, Kolarov délivrait les siens sur un superbe coup-franc (2-1, 71e). En fin de match l’AS Roma assénait le coup de grâce. Sur un coup-franc tiré par Pellegrini, Fazio catapultait de la tête le cuir au fond des filets (3-1, 86e). Eusebio Di Francesco pouvait souffler avec ce succès de prestige...