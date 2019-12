Au Stadio Atleti Azzurri d’Italia, l’Atalanta Bergame (6e, 28 points) recevait ce dimanche midi l’AC Milan (9e, 21 pts) dans le cadre de la 17e journée de Serie A. La Dea voulait revenir dans le Top 5 tandis que les Rossoneri pouvaient s’installer provisoirement à la septième place en cas de succès. Mais malheureusement, les hommes de Stefano Pioli ont pris l’eau...

Rapidement, Gomez réalisait un petit festival avant de fusiller Donnarumma pour l’ouverture du score (10e). Et après la pause, les Milanais sombraient. Si Pasalic inscrivait le but du break (61e), Ilicic réalisait un doublé derrière (63e, 72e). Tout juste entré en jeu, Muriel participait lui aussi à la fête (83e). Devant son public, l’Atalanta Bergame s’imposait 5-0 et passait 5e. L’AC Milan descendait à la 10e place.