Dans le cadre de la 24ème journée de Serie A, l’Atalanta Bergame accueillait l’AS Roma à l’Atleti Azzurri d’Italia. Battu à domicile par Bologne la semaine dernière, le club de la Louve devait impérativement se reprendre pour revenir à hauteur de son adversaire du soir. De leur côté, les hommes de Gian Piero Gasperini restaient sur un succès à la Fiorentina (2-1). Juste avant la pause, les hommes de Paulo Fonseca ouvraient le score.

Suite à une erreur de Palomino, Dzeko filait seul au but et ajustait d’une belle frappe Gollini (0-1, 45+1). Au retour des vestiaires, l’Atalanta égalisait. Malheureux sur le but de Dzeko, Palomino profitait d’une déviation sur corner de Djimsiti pour catapulter le ballon au fond des filets (1-1, 50e). Les hommes de Gasperini doublaient la mise par Pasalic bien servi par Gosens, dont la frappe enroulée trompait Lopez (2-1, 59e). Grâce à ce nouveau succès, l’Atalanta confortait sa quatrième place au classement.