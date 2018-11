Après les matches de l’après-midi, Bologne et l’Atalanta s’affrontaient ce dimanche avant le rendez-vous attendu entre l’Udinese et l’AC Milan. Les Bolonais, qui n’avaient que trois points d’avance sur Empoli et Frosinone, respectivement 18e et 19e, voulaient se donner de l’air, tandis que l’Atalanta n’était guère mieux loti avec une 14e place. Et dans un match ouvert, ce sont les Bergamasques qui se sont imposés (1-2).

Tout avait pourtant bien démarré pour Bologne. Bien servi par Santander, Mbaye ouvrait le score et battait le portier adverse (1-0, 3e). A la pause, les Bolonais menaient 1-0. Mais à l’heure de jeu, Mancini croisait sa frappe et trouvait le petit filet de Skorupski (1-1, 57e). Finalement, Zapata trompait la vigilance adverse, seul à trois mètres du but (1-2, 70e). Avec ce succès (1-2), l’Atalanta remonte à la 10e place, tandis que Bologne reste 17e.