La septième journée de Serie A débutait aujourd’hui et la Sampdoria a coulé sur la pelouse de l’Hellas Vérone. L’équipe d’Eusebio Di Francesco a rapidement concédé un but du jeune albanais Marash Kumbulla (9e). Bien en place, l’équipe de Vénitie s’est donné de l’air en fin de match suite à un but contre son camp de Nicola Murru (81e).

Avec cette victoire 2-0, l’Hellas Vérone grimpe à la neuvième place tandis que la Sampdoria est la lanterne rouge de ce championnat. Plus tôt dans l’après-midi, la Spal s’est imposée de justesse contre Parme (1-0) grâce à une réalisation d’Andrea Petagna (31e).

