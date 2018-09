Après un début de saison raté, l’Inter Milan s’est remis sur de bons rails. Après un succès arraché en Ligue des Champions face à Tottenham et une victoire importante sur le terrain de la Sampdoria, l’équipe dirigée par Luciano Spalletti affrontait la Fiorentina (3e avant la rencontre) à San Siro.

Mauro Icardi a ouvert la marque et inscrit son premier but de la saison en Serie A. La Viola est revenue au score sur un but contre son camp inscrit par le malheureux Skriniar. Mais l’Inter a bel et bien lancé sa saison et a su arracher la victoire grâce à D’Ambrosio. 2-1 au final pour les Nerazzurri, qui rejoignent au classement leur adversaire du soir, avec 10 points au compteur.