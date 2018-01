C’était une des plusieurs affiches que nous offrait le football européen ce soir. L’Inter, pas forcément sur une bonne série en Serie A, accueillait une équipe de la Roma elle aussi sur une dynamique négative.

Et la rencontre s’est soldée par un match nul 1-1. El Shaarawy avait mis la Louve devant à la demi-heure de jeu, et alors qu’on se dirigeait vers une victoire du club de la capitale, les Lombards ont égalisé via Vecino en fin de rencontre (86e). L’Inter enchaîne un troisième nul de suite et reste quatrième, une place et trois points devant son rival du soir.