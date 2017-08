Choc au sommet dans cette 2e journée de Serie A puisque la Roma recevait l’Inter Milan, dirigé maintenant par Luciano Spalletti, coach des Romains jusqu’en mai dernier. Et ce sont les Milanais qui se sont imposés 3-1 à l’Olimpico.

La Louve avait pourtant pris les devants par Dzeko (15e). L’Inter a fait le dos rond après avoir subi trois poteaux et a pris les commandes du match grâce à un doublé d’Icardi (67e, 77e) et un dernier but de Vecino (87e).

