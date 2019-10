Après le match nul de la Juventus sur la pelouse de Lecce (1-1), l’Inter voulait en profiter pour prendre la tête de la Serie A. Et à l’occasion de cette 9e journée, les Nerazzurri recevaient Parme à San Siro. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les joueurs d’Antonio Conte. Pourtant, les Milanais avaient fait le plus dur en ouvrant le score par l’intermédiaire d’Antonio Candreva (23e).

Mais les Gialloblù ont vite relevé la tête avec deux buts en quatre minutes par Yann Karamoh (26e) et Gervinho (30e). Romelu Lukaku enfilait sa cape de sauveur après la mi-temps en remettant les deux équipes à égalité (51e), son septième but de la saison pour lui en neuf rencontres, faisant mieux qu’un certain Diego Milito en 2009. Ce nul (2-2) empêche les Lombards de prendre la tête du championnat. Ces derniers restent donc à un point de la Juve avec 22 unités. Parme monte à la septième place (13 pts).