Alors que l’Atalanta s’est offerte l’AS Roma un peu plus tôt (2-0), la cinquième journée de Serie A se poursuivait ce soir avec pas moins de six rencontres. Alors que la Juventus s’était imposée la veille contre Brescia (2-1), l’Inter Milan devait gagner contre la Lazio pour reprendre son trône. Rapidement, Cristiano Biraghi trouvait Danilo D’Ambrosio qui ouvrait le score (1-0, 23e). Solides, les Milanais ont su tenir le score et reprennent les commandes du championnat. Mauvaise opération en revanche pour le Napoli qui a encaissé un but de Lucas Castro en fin de rencontre contre Cagliari (88e). Avec cette défaite, les Partenopei restent quatrièmes mais Cagliari revient à hauteur de son adversaire du soir. A noter que Kalidou Koulibaly a été exclu (89e).

Portée par un très bon Franck Ribéry, la Fiorentina s’est imposée contre la Sampdoria (2-1). Le Français a parfaitement servi German Pezzella sur l’ouverture du score (31e) avant que Federico Chiesa n’égalise (57e). Réduite à 10, la Sampdoria a trouvé la force pour réduire le score grâce à Federico Bonazzoli (79e). Insuffisant pour empêcher la Viola d’arracher la victoire. Dans les autres rencontres, Parme a battu Sassuolo dans les dernières secondes (1-0). Le Genoa a été tenu en échec par Bologne (0-0) tandis que la SPAL a perdu contre Lecce (1-3).

Les résultats de la soirée :

Fiorentina 2-1 Sampdoria : German Pezzella (31e) et Federico Chiesa (57e) pour la Fiorentina ; Federico Bonazzoli (79e) pour la Sampdoria

Genoa 0-0 Bologne

Inter Milan 1-0 Lazio : Danilo D’Ambrosio (23e) pour l’Inter Milan

Naples 0-1 Cagilari : Lucas Castro pour Cagliari

Parme 1-0 Sassuolo : Mehdi Bourabia (90e +5, csc) pour Parme

SPAL 1-3 Lecce : Federico Di Francesco (17e) pour la Spal ; Marco Mancosu (11e sp et 71e sp) et Marco Calderoni pour Lecce

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10