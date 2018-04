En déplacement sur le terrain de l’Atalanta, l’Inter a dû se contenter d’un match nul 0-0 qui ne l’arrange pas. Le club milanais prend certes la 3e place mais à égalité de points avec les deux clubs de Rome, qui s’affrontent demain pour un derby qui s’annonce bouillant.

Dans cette rencontre globalement décevante, l’Atalanta non plus ne réalise pas une bonne opération dans la course à la League Europa. Les joueurs de Bergame restent 8es, à trois points de l’AC Milan.