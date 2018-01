En Italie, la 20e journée de Serie A tient lieu d’ultimes débats avant la trêve hivernale. A cette occasion, l’Inter Milan, troisième et qui n’avait plus gagné depuis quatre rencontre, cherchait à retrouver le chemin du succès à Florence. Si les Nerazzurri pensaient être parvenus à relever la tête face à la Fiorentina, c’était sans compter sur une égalisation de Giovanni Simeone au bout du temps additionnel (1-1).

Dans cette rencontre, la lumière est d’abord venue de la tête, puis du pied de Mauro Icardi. L’attaquant argentin de l’Inter est venu couper de la tête un coup franc plongeant dans la surface et s’il trouvait Sportiello sur sa route, son abnégation lui permettait de conclure dans un deuxième temps, du pied droit (0-1, 55e). Alors que l’Inter tenait un précieux succès, Giovanni Simeone venait couper un centre dans le temps additionnel et offrir le point du match nul à la Viola (1-1, 90+1). Avec ce match nul, la bande à Luciano Spalletti reste à cinq points de la Juventus et six de Naples, qui joueront ce week-end.