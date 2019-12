La lutte pour la première place est toujours aussi intense en Italie, où on dirait bien que l’Inter et la Juventus vont se livrer un duel jusqu’à la toute fin du championnat. Ce soir, les Milanais se déplaçaient du côté de Florence pour affronter la Fio, très mal en point en ce moment, et les Nerazzurri pensaient repartir avec les trois points (1-1)...

Servi par Brozovic dans la surface, Borja Valero mettait rapidement les Lombards devant au score, à la pure manière d’un buteur (0-1, 8e). Le score n’a plus bougé... Jusqu’au temps additionnel, avec un but de Dusan Vlahovic qui est venu gâcher les plans d’Antonio Conte. L’Inter reprend tout de même la tête du championnat à la Juventus mais les deux sont à égalité de points, alors que la Viola passe treizième.