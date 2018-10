Après notamment la victoire de la Juventus sur la pelouse d’Empoli samedi soir (1-2), la 10e journée de Serie A continuait ce dimanche avec trois matches au programme à 15h après le match nul entre Sassuolo et Bologne un peu plus tôt (2-2). Opposé au Chievo, lanterne rouge, Cagliari s’est imposé 2-1. La formation de Rolando Maran a fait la différence grâce à Pavoletti (15e) et Castro (59e), Stepinski réduisant l’écart derrière (79e). Une victoire qui permet à Cagliari de grimper de quatre places (11e).

Dans les autres rencontres, Frosinone a enregistré sa première victoire de la saison en compétitions officielles en dominant la SPAL (0-3). Les Canarini ont d’abord ouvert le score avec un but de Chibsah (40e), avant que Ciano ne fasse le break au retour des vestiaires (53e). Pinamonti a finalement aggravé la marque (88e). Malgré ce succès, l’équipe de Pasquale Marino reste 19e, la SPAL est 17e. Enfin, le Genoa et l’Udinese se sont quittées dos à dos (2-2). Un nul qui n’arrange personne, les locaux restant dixièmes, les visiteurs passant 16e.

Les résultats du jour :

Sassuolo 2-2 Bologne (Marlon 17e, Boateng 85e s. p. - Palacio 2e, Mbaye 56e)

Cagliari 2-1 Chievo (Pavoletti 15e - Castro 59e, Stepinski 79e)

Genoa 2-2 Udinese (Romulo 32e, s. p., Romero 67e - Lasagna 65e, De Paul 70e)

SPAL 0-3 Frosinone (Chibsah 40e, Ciano 53e, Pinamonti 88e)

Les matches à venir :

18h : AC Milan - Sampdoria

20h30 : Napoli - AS Roma

Lundi 29, 20h30 : Lazio - Inter