Après les victoires de l’Atalanta sur Parme (3-0) et de la Juventus à Empoli (2-1), le Torino et la Fiorentina s’affrontaient ce samedi soir. Un match entre deux équipes proches au classement puisque la Fiorentina, 6e, ne possédait qu’un point d’avance sur les Turinois, 9e. Et dans ce match, les deux équipes ont été contraintes de partager les points (1-1).

Tout avait pourtant bien commencé pour la Fiorentina. En effet, les Violets ouvraient le score au bout de deux minutes de jeu grâce à l’ancien du Torino, Marco Benassi, seul au point de penalty pour ajuster Sirigu (0-1, 2e). Seulement, au quart d’heure de jeu, sur une frappe d’Aina, Lafont se trouait et marquait contre son camp (1-1, 13e). Les locaux continuaient à mettre la pression, sans réussite. Les deux équipes se quittaient dos à dos, 1-1. La Fiorentina remonte provisoirement à la 5e place, tandis que le Torino reste 9e.