Après les victoires de Naples et de la Lazio, la Fiorentina (7e) devait s’imposer à domicile contre Cagliari (15e) pour se rapprocher des équipes de tête, et ce en attendant le choc entre l’Inter et l’AC Milan. Et dans un match fermé, la Fiorentina n’a pas su prendre le meilleur sur Cagliari (1-1).

En effet, après une première mi-temps en faveur de Cagliari, où les hommes de Rolando Maran ont eu les meilleures occasions, la Fiorentina ouvrait le score par l’intermédiaire de Jordan Veretout (59e), buteur sur penalty. Cependant, dix minutes plus tard, Pavoletti égalisait en coupant un centre au premier poteau (70e). La Fiorentina manque l’occasion de recoller en tête du championnat (5e), tandis que Cagliari prend un bon point à l’extérieur et grappille une place (14e).