La SPAL accueillait cet après-midi la Fiorentina au stade Paolo-Mazza, à l’occasion de la 24e journée de Serie A. Et les hommes de Stefano Pioli, l’entraîneur de la Viola, ont réalisé une belle opération, puisqu’ils ont ramené trois points de leur déplacement à Ferrare, grâce à leur victoire 4-1. C’est pourtant la SPAL qui avait ouvert le score par l’intermédiaire de l’inévitable Andrea Petagna, auteur de son 9e but cette saison en championnat (1-0, 36e).

Mais la Fiorentina ne s’avouait pas vaincue et égalisait juste avant la mi-temps, grâce au Suisse Edimilson Fernandes (1-1, 44e). La SPAL pensait reprendre l’avantage en seconde période suite à la belle frappe de Valoti (74e), mais son but était annulé par la VAR et l’arbitre accordait un penalty à la place à la Fiorentina, pour une faute sur Chiesa antérieure au but de Valoti. Veretout ne se faisait pas prier et transformait la sentence (2-1, sp. 79e). Suite à ce très gros coup dur pour les locaux, les visiteurs ont appuyé sur l’accélérateur et ont tué le match avec deux nouveaux pions de Simeone (3-1, 80e) et Gerson (4-1, 88e). Avec cette victoire, la Fiorentina gagne deux places et monte à la 8e place, alors que la SPAL stagne à la 15e position du classement, avec seulement quatre petits points d’avance sur Empoli, le premier relégable, qui joue aujourd’hui contre Sassuolo (à 15h).