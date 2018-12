Malgré un début de saison intéressant, Sassuolo et la Fiorentina sont actuellement dans le creux de la vague. Les deux formations se rencontraient cet après-midi dans un duel de milieu de tableau. En première période, les débats étaient équilibrés et le spectacle était loin d’être saisissant. Le scénario de la rencontre évoluait en seconde période avec davantage de prises de risques. C’est de cette manière que Sassuolo ouvrait le score avec une frappe d’Alfred Duncan de l’extérieur de la surface (1-0, 63e). Les Neroverdi doublaient la mise cinq minutes plus tard. Buteur, Alfred Duncan se muait en passeur pour Khouma Babacar (2-0, 68e).

Malmenée, la Fiorentina réagissait avec une frappe lointaine d’Edimilson Fernandes qui mourrait sur le poteau gauche, mais que Giovanni Simeone reprenait et poussait au fond des filets (2-1, 70e). Mais Sassuolo reprenait sa marche vers l’avant et Stefano Sensi s’illustrait d’une frappe à 25 mètres des cages qui laissait Alban Lafont pantois (3-1, 80e). Filip Đuričić était ensuite exclu pour une intervention illicite sur Vincent Laurini (86e). Marco Benassi profitait de la supériorité numérique pour réduire la marque (3-2, 89e). Le suspense était à son comble et Jordan Veretout recevait également un deuxième carton rouge (90e +2) qui laissait les deux équipes à 10. German Pezzella portait ensuite le ballon vers l’entrée de la surface et lançait Kevin Mirallas qui égalisait (3-3, 90e +6). Sassuolo est huitième tandis que la Viola est onzième.