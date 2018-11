Après les succès de Naples (5-1) contre Empoli et de l’Inter (5-0) contre le Genoa, la Juventus se devait de s’imposer contre Cagliari pour reprendre ses six points d’avance. Forts de 9 victoires en 10 matches, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo souhaitaient un succès pour préparer au mieux le match contre Manchester United en Ligue des Champions. En face, Cagliari voulait prendre ses distances sur la zone rouge. Et finalement, dans un match compliqué, la Juventus s’est imposée (3-1).

Tout avait bien démarré pour les Turinois puisque Paulo Dybala ouvrait la marque après un petit festival dans la surface de Cagliari (1-0, 1ère). Mais à la demi-heure de jeu, Joao Pedro égalisait d’une belle frappe croisée (1-1, 36e). Seulement, ce n’était pas suffisant puisque Bradaric marquait contre son camp après un centre puissant de Sandro (2-1, 38e). Malgré une deuxième période relativement serrée, Cuadrado clôturait le spectacle en fin de match (3-1, 87e). La Juve s’imposait (3-1) et reprenait ses six points d’avance. De son côté, Cagliari restait 12e.