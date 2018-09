Hier soir la Juventus Turin s’est imposée face à Bologne 2-0. Grâce à cette victoire, le club turinois s’est offert un nouveau record en Italie. Il est devenu le premier club italien a remporté plus de 1 000 matches à domicile en championnat.

Ailleurs en Europe, d’autres clubs avaient déjà réalisé cette performance. En Angleterre, Liverpool a gagné 1 230 matches, Everton 1 224, Arsenal 1 187 et Aston Villa 1 106. Alors qu’en Espagne le Real Madrid (1 078) et le FC Barcelone (1 067) ont également dépassé cette barre symbolique.

