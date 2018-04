Après le match nul de Naples face à l’AC Milan un peu plus tôt dans l’après-midi, la Juventus avait l’occasion de s’envoler vers un nouveau Scudetto en cas de victoire face à la Sampdoria. C’est désormais chose faite.

Grâce à une demi-volée de Mandzukic (45e), d’une tête d’Howedes (60e), et d’un plat du pied parfait de Khedira (75e), la Vieille Dame prend six longueurs d’avance sur son dauphin du Napoli. A noter le triplé de passe décisive de Douglas Costa. Autant dire que le sacre ne semble plus pouvoir échapper aux hommes de Massimiliano Allegri.