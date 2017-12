La Serie A vivait un duel historique lors de cette 18e journée avec le déplacement de la Roma sur la pelouse de la Juventus Turin. Les deux formations pouvaient notamment profiter du nouveau faux pas de l’Inter un peu plus tôt dans la journée.

Avec un Dybala une nouvelle fois remplaçant et Matuidi titulaire, la Vieille Dame a fait la différence sur un but de Benatia (18e) et est sorti vainqueur de ce duel 1-0. La Louve a mieux fini mais Szczesny a réalisé une grosse prestation. Cette victoire permet à la Juve de revenir à un petit point du Napoli.

Le classement de Serie A ici.