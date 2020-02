Si cinq matches de la 26e journée de Serie A ont été reportés en raison de l’épidémie de coronavirus en Italie, la rencontre entre la Lazio (2e au coup d’envoi) et Bologne (10e) a bien eu lieu. Les Romains avaient l’occasion de trôner en tête du classement en cas de victoire alors que les Rossoblù pouvaient passer devant Naples à la 6e place. Et les hommes de Simone Inzaghi n’ont pas laissé passer leur chance et se sont imposés devant leur public au Stadio Olimpico (2-0). Les Laziale ont fait la différence en l’espace de trois minutes.

Sur un service du meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile, Luis Alberto a d’abord ouvert le score d’une frappe au ras du sol à l’entrée de la surface (1-0, 18e). Puis l’Espagnol s’est mué en passeur pour Joaquín Correa, dont la frappe contrée a trompé Skorupski pour le but du break. Avec ce succès, la Lazio (62 points), qui est invaincue depuis 20 matches en Serie A et n’a jamais connu la défaite à domicile en championnat cette saison, chipe la place de leader à la Juventus en Italie. Bologne (10e, 34 points), qui a vu la VAR intervenir pour lui refuser deux buts dans cette partie, enchaîne un troisième match sans victoire et voit l’Europe s’éloigner.