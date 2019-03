La Lazio recevait cet après-midi Parme avec la ferme intention de se rapprocher des places qualificatives pour la Coupe d’Europe. Et tout s’est parfaitement déroulé puisque les hommes de Simone Inzaghi se sont baladés à domicile (4-1). Marusic ouvrait le score (22e) avant que Luis Alberto ne s’offre un doublé coup sur coup (26e et 38e). Avant la pause, Lulic y allait également de son but (44e). En fin de match, Sprocati réduisait le score (77e). La Lazio monte ainsi à la 6e place.

Sur les autres pelouses, le Chievo Verone a pris un point contre l’Atalanta (1-1). Les locaux dominaient mais Meggiorini surprenait son monde et ouvrait le score à la demi-heure de jeu (32e). Finalement, Ilicic égalisait au retour des vestiaires (57e) et offrait un point à l’Atalanta. Enfin, Empoli a dominé Frosinone (2-1) grâce à des buts de Caputo (20e) et Pajac (38e), et ce malgré une réduction du score de Valzania (70e). Empoli sort ainsi de la zone rouge (17e).

Les matches de l’après-midi :

Atalanta 1-1 Chievo : Ilicic (57e) ; Meggiorini (32e).

Empoli 2-1 Frosinone : Caputo (20e), Pajac (38e) ; Valzania (70e).

Lazio 4-1 Parme : Marusic (22e), Albero (26e, 38e), Lulic (44e) ; Sprocati (77e).