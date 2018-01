Suite de la 21ème journée de Serie A avec six matchs programmés à 15 heures. Après une pause bien méritée, la Lazio reprenait le chemin des terrains contre le Chievo. Les hommes de Simone Inzaghi ont écrasé leur adversaire sur le score de 5-1. Alberto ouvrait le score pour les Romains à la 23ème minute. Un avantage de courte durée puisque Pucciarelli permettait à son équipe de recoller au score deux minutes après. Milinkovic-Savic permettait aux siens de se donner de l’air grâce à un doublé (32e, 68e), avant que Bastos (83e) et Nani (86e) ne donnait plus d’ampleur au score.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, un duel entre relégable était au programme. Crotone a été sans pitié face à l’avant-dernier de Serie A, Hellas Vérone. Victoire facile 0-3 grâce à des buts signés Barberis, Stoian et Ricci. Dans le même temps, la Sampdoria a pris le meilleur sur la Fiorentina grâce à un triplé de son attaquant vératan, Fabio Quagliarella. Quant à Udinese, ces derniers n’ont pas su faire mieux qu’un match nul face à Spal, premier non relégable.

Les résultats de l’après-midi :

Bologne 3-0 Benevento : Destro (35e), De Maio (75e), Dzemaili (88e)

Lazio 5-1 Chievo : Alberto (23e), Milinkovic-Savic (32e, 68e), Bastos (83e), Nani (86e) ; Pucciarelli (25e)

Sampdoria 3-1 Fiorentina : Quagliarella (30e, 60e, 68e) ; Sanchez (80e)

Sassuolo 1-1 Torino : Berardi (54e) ; Obi (26e)

Udinese 1-1 Spal : Samir (11e) ; Floccari (49e)

Hellas Vérone 0-3 Crotone : Barberis (3e), Stoian (54e), Ricci (67e)