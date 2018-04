En pleine lutte à distance pour les places qualificatives en Ligue des Champions, la Lazio et l’Inter rencontraient la Sampdoria et le Chievo Vérone. Deux rencontre maîtrisée de la part des Biancocelesti et des Nerazurri. Face à la Samp’, les Romains prenaient la tête sur un but de Sergej Milinkovic-Savic (1-0, 32e). Le Néerlandais Stefan De Vrij venait ensuite doubler la mise (2-0, 43e). En toute fin de match, Ciro Immobile inscrivait ses 28e (3-0, 85e) et 29e buts (4-0, 88e) pour embellir la victoire des Laziales.

L’Internazionale s’en remettait aussi en ses hommes forts avec des pions d’Icardi (1-0, 50e) et Perisic (2-0, 61e). Malgré un but tardif de Stepinski (2-1, 90e), les hommes du Luciano Spalletti assuraient l’essentiel contre le Chievo (2-1). Dans les autres rencontres, l’Atalanta Bergame a pris le meilleur sur le Torino (2-1) et remonte au sixième rang de la Serie A tandis que Crotone dominait l’Udinese (2-1). Plus tôt dans l’après-midi, Cagliari et Bologne s’étaient quittés sur un score nul et vierge (0-0).

Le classement de la Serie A

Les matches de l’après-midi :

Cagliari 0-0 Bologne

Udinese 1-2 Crotone : Lasagna (6e) pour l’Udinese ; Simy (7e) et Faraoni (86e) pour Crotone

Lazio Rome 4-0 Sampdoria : Milinkovic-Savic (32e), De Vrij (43e) et Immobile (85e et 88e) pour la Lazio

Atalanta 2-1 Torino : Freuler (53e) et Gosens (64e) pour l’Atalanta ; Ljajic (56e) pour le Torino

Chievo Vérone 1-2 Internazionale : Stepinski (90e) pour le Chievo ; Icardi (50e) et Perisic (61e) pour l’Inter