Match reporté de la 17e journée de Serie A, le duel entre la Lazio et l’Hellas Vérone avait lieu ce soir. Un match à fort enjeu pour les deux équipes. En cas de victoire, le club romain pouvait dépasser l’Inter Milan et s’installer seul à la place de dauphin de la Juventus. Quant à l’Hellas, un bon résultat dans la capitale italienne lui permettait de passer du 12e au 6e rang, devant l’AC Milan.

Finalement en 90 minutes, les deux formations n’ont pas su se départager. Pourtant, la Lazio a crânement joué sa chance avec son buteur vedette Ciro Immobile. Dans tous les bons coups (21e et 84e) comme son compère Luis Alberto (37e, 45e et 65e), il n’aura pas trouvé la faille. Ce match nul 0-0 permet à la Lazio de revenir à 1 point de l’Inter Milan et à 4 longueurs de la Juventus.