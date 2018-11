La douzième journée de Serie A continuait ce dimanche après le succès de l’Atalanta contre l’Inter (4-1). Du coup, l’AS Roma avait une bonne occasion de revenir à six points des Nerazzuris en cas de succès contre la Sampdoria. Tout démarrait bien puisque Juan Jesus coupait un corner de la tête (1-0, 19e). En seconde période, Schick doublait la mise, bien trouvé par Kolarov (2-0, 59e), avant que Stephan El Shaarawy ne marque un but splendide d’un piqué (3-0, 72e). La Sampdoria réduisait le score par Defrel, qui mystifiait la défense d’un contrôle sublime (3-1, 89e). Finalement, El Shaarawy scellant le score de la rencontre en poussant le ballon au fond des filets après un centre de Dzeko (4-1, 90e+3). Les Romains s’imposaient et revenaient à la 6e place.

De son côté, la Lazio Rome se déplaçait à Sassuolo pour également profiter du faux-pas de l’Inter un peu plus tôt. Et tout démarrait bien pour les visiteurs puisque Parolo inscrivait le premier but, poussant le ballon au fond des filets après une frappe déviée de Luis Alberto (0-1, 8e). Cependant, Ferrari égalisait quelques minutes plus tard de la tête sur un centre de Lirola (1-1, 15e). Malgré plusieurs occasions des deux côtés, les deux équipes se séparaient sur un score de parité (1-1). La Lazio prend la 4e place à Milan, qui affronte la Juventus dans la soirée (20h30, suivez notre live commenté). De son côté, Sassuolo monte à la 7e place. D’autres affiches avaient également lieu ce dimanche. Le Chievo a pris un point contre Bologne (2-2) tandis qu’Empoli s’est imposé contre l’Udinese (2-1).

Les résultats du jour :

AS Roma 4-1 Sampdoria : Jesus (19e), Schick (59e) et El Shaarawy (72e et 90e+3) ; Defrel (89e) pour Sassuolo.

Chievo 2-2 Bologne : Meggiorini (20e, SP) et Obi (45e) pour le Chievo ; Santander (5e) et Orsolini (56e) pour Bologne.

Empoli 2-1 Udinese : Zajc (41e) et Caputo (51e) pour Empoli ; Pussetto (81e) pour l’Udinese.

Sassuolo 1-1 Lazio : Ferrari (15e) pour Saussolo ; Parolo (8e) pour la Lazio.