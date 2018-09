La Roma semblait avoir toutes les cartes en main pour prendre les 3 points, avec la réception d’une faible équipe du Chievo. Mais le club de la capitale n’a pas pu faire mieux qu’un 2-2 contre la lanterne rouge du championnat.

Ça avait pourtant bien commencé pour la Louve, qui rentrait aux vestiaires pour la pause avec un avantage de deux buts, grâce à des réalisations d’El Shaarawy (10e) et de Cristante (30e). Mais le club de Vérone s’est réveillé en deuxième période, et Birsa (52e), puis Stepinski (83e), ont permis à leur équipe de revenir dans la course. Début de saison moyen pour la Roma donc, qui n’a pris que 5 des 12 points en jeu jusqu’ici.