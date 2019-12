Avant le choc entre la Fiorentina et l’Inter Milan, ce soir (20h45), l’AS Roma recevait la SPAL. Dans une bonne forme, les Romains voulaient poursuivre leur bonne série et continuer leur remontée au classement. Mais le club de la Louve s’est fait surprendre en première période avec l’ouverture du score d’Andrea Petagna sur penalty juste avant la pause (1-0, 44e). Au retour des vestiaires, Lorenzo Pellegrini remettait les deux équipes à égalité sur un service d’Aleksandar Kolarov (1-1, 53e).

Les Giallorossi ne relâchaient pas la pression et marquaient même un deuxième but, synonyme de victoire, par l’intermédiaire de Diego Perotti sur penalty (2-1, 66e). Henrikh Mkhitaryan assurait le succès de son équipe en alourdissant un peu plus le score (3-1, 83e). Une victoire (3-1) qui permet à la Roma de passer quatrième au classement (32 pts). La SPAL s’enfonce un peu plus et reste lanterne rouge du championnat (20e, 9 pts).