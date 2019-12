La Roma a passé une bonne soirée. En ouverture de cette 17e journée de Serie A, le club de la capitale se rendait sur la pelouse de la Fiorentina pour s’offrir une promenade de santé. Sans Franck Ribéry en face, blessé pour un moment encore, la Louve s’est largement imposée 4-1.

Badelj avait bien relancé les Toscans après la demi-heure de jeu (34e) mais Dzeko (19e) et Kolarov (22e) avaient mis les leurs sur de bons rails. En seconde période, des buts de Pellegrini (73e) et de Zaniolo (88e) ont confirmé le succès romain. La Roma est 4e ce soir, quand la Viola occupe une préoccupante 14e place, à seulement quatre points du premier relégable. Il faut dire qu’elle n’a plus gagné en championnat depuis le 30 octobre dernier, soit 7 rencontres.