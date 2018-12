La 15e journée de Serie A continuait ce samedi soir avec une affiche entre la Lazio et la Sampdoria. Les locaux voulaient s’imposer afin de doubler l’AC Milan et prendre la 4e place. En face, la Sampdoria avait l’occasion de s’emparer de la 6e place en cas de succès, en revenant à deux points de la Lazio. Et la Lazio a été rattrapée dans les dernières secondes, 2-2 ! Ciro Immobile pensait d’abord ouvrir le score, mais il était finalement signalé en position de hors-jeu (15e). Dans la foulée, Nicola Murru trouvait Fabio Quagliarella qui trompait le gardien (0-1, 22e).

La Lazio répondait mais Immobile butait sur Audero. En seconde période, l’attaquant italien trouvait Parolo mais ce dernier ne cadrait pas (55e). Finalement, Acerbi égalisait après un corner venu de la droite (1-1, 79e). Et dans les dernières secondes, Bereszynski était exclu avant qu’Andersen ne soit sanctionné pour une main dans la surface (90e+5). Ciro Immobile transformait et pensait offir la victoire aux siens (2-1, 90e+7). Mais dans la foulée, Saponara égalisait et la Sampdoria accrochait un point contre la Lazio (90e+10, 2-2). Avec ce nul, la Lazio reste 5e tandis que la Sampdoria monte à la 8e place.