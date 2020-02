Dimanche soir, à l’Allianz Stadium, la Juventus, en tête de la Serie A avec 60 points, doit accueillir l’Inter, actuellement troisième (54 unités), pour un match comptant pour la 26e journée du championnat d’Italie. Et malheureusement pour les supporters, cette rencontre va se disputer à huis clos. C’est la Vieille Dame qui vient d’officialiser la nouvelle à travers un communiqué.

Cette décision a été prise par la Ligue à cause du coronavirus qui se propage ces derniers jours en Italie. Ce jeudi soir, dans le cadre des seizièmes de finale retour de Ligue Europa, les Nerazzurri accueillent déjà Ludogorets sans son public. Et le week-end dernier, plusieurs matches avaient également été reportés en Serie A. À noter que les matches Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et enfin Sassuolo-Brescia se disputeront aussi à huis clos.