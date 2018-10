Dauphin de la Juventus, le Napoli était sous pression avec la victoire de la Vecchia Signora ce week-end. Un succès lui permettait de rester à quatre longueurs. De son côté l’AS Roma se retrouvait à la neuvième place et visait un rapprochement. Une rencontre marquée par le 511e match de Marek Hamsik avec le Napoli qui lui permettait de devenir - avec Giuseppe Bruscolotti - le joueur ayant porté le plus de fois le maillot des Partenopei. Fabian Ruiz lançait la partie avec un débordement côté gauche et une frappe que Kostas Manolas détournait en corner (7e). La Roma répondait de la meilleure des façons avec un but du plat du pied de Stefan El Shaarawy (1-0, 14e).

Dans la foulée, il manquait le doublé, mais David Ospina s’interposait (16e). Le match s’animait et Robin Olsen devait s’imposer face à Marek Hamsik (32e). Edin Dzeko frappait ensuite côté droit et Raul Albiol dégageait sur sa ligne (35e). Juste avant la pause, Daniele De Rossi sortait sur blessure (43e). Au retour des vestiaires, le Napoli poussait de plus en plus et Robin Olsen multipliait les arrêts. Dries Mertens pensait remettre les deux équipes à égalité, mais l’arbitre le refusait pour un hors-jeu (74e). Le scénario se reproduisait de nouveau quelques minutes plus tard (82e). Un scénario cruel pour les hommes de Carlo Ancelotti qui parvenait toutefois à égaliser grâce à Dries Mertens (1-1, 90e). Le Napoli reste deuxième à six longueurs de la Juventus tandis que la Roma reste neuvième.