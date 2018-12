Après la victoire de l’AC Milan contre Parme (2-1) un peu plus tôt dans la journée, la quatorzième journée de Serie A continuait ce dimanche. En effet, trois affiches étaient au programme à 15h dont un duel entre le Torino et le Genoa. Les Locaux voulaient se rapprocher du haut de tableau. Si Romulo était rapidement exclu pour un mauvais geste (28e), Kouame ouvrait le score pour le Genoa (0-1, 37e). Et avant la pause, le Torino égalisait puis prenait l’avantage en quelques minutes. En effet, Ansaldi permettait d’abord aux siens de revenir (45e+2) avant que Belotti ne transforme un penalty obtenu par Falque (45e+4). En seconde période, Falque passait proche de marquer mais il butait sur le portier adverse (60e). Finalement, le Torino s’imposait (2-1) et s’offrait le luxe de remonter à la 6e place. De son côté, le Genoa reste 14e.

Deux autres affiches étaient également au programme. Sassuolo recevait l’Udinese. Les locaux s’offraient les meilleures occasions, et Duncan ouvrait même le score avant que l’arbitre ne le refuse pour un hors-jeu (23e). Et malgré une deuxième période largement dominée par Sassuolo, les deux équipes se quittaient dos à dos (0-0). Les locaux montent à la 7e place ; Udinese est 16e. Enfin, Frosinone et Cagliari s’affrontaient dans un duel de bas de tableau. Les locaux ouvraient rapidement le score par Cassata (1-0, 14e). Ils avaient également les meilleures occasions (26e, 27e, 45e, 49e, 69e). Et finalement, Diego Farias égalisait pour Cagliari (1-1, 78e). Barella était ensuite exclu pour un second carton jaune (85e). Les deux équipes en restaient là (1-1). Cagliari reste 13e, Frosinone 19e.

Les résultats de l’après-midi :

Frosinone 1-1 Cagliari : but de Cassata (14e) pour Frosinone ; but de Farias (78e) pour Cagliari.

Sassuolo 0-0 Udinese

Torino 2-1 Genoa : buts de Ansaldi (45e+2) et Belotti (45e+4, sp) pour le Torino ; but de Kouame (37e) pour le Genoa.