Le sprint final est lancé en Serie A, et ce soir, l’AC Milan se déplaçait sur la pelouse du Torino dans un match décisif pour une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions pour les premier, et pour l’Europa League pour les seconds. La rencontre s’est finalement conclue sur une victoire 2-0 de l’équipe de Salvatore Sirigu.

Andrea Belotti, sur penalty, inscrivait le premier but de la partie (1-0, 58e).

Berenguer doublait la mise (2-0, 69e), et le score ne bougeait plus, d’autant plus que Romagnoli était expulsé (82e). Avec cette victoire, le Torino double l’AC Milan et s’empare de la cinquième place, à deux petits points du quatrième, la Roma !