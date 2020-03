L’idée apparaissait inconcevable il y a encore quelques jours mais avec l’ampleur prise par la crise sanitaire, ne pas terminer le championnat est désormais une possibilité concrète. C’est ce qu’indiquait ce matin le syndicat des joueurs. Lors d’une nouvelle réunion qui a eu lieu ce soir entre l’organisation et les différents capitaines d’équipes, l’AIC publie un nouveau communiqué dans lequel on apprend que les joueurs sont favorables à conclure cette saison, même au-delà du 30 juin.

« De la Serie A aux amateurs, on espère, en ayant les conditions de sécurité, pouvoir terminer la saison, même si elle dépasse la date du 30 juin. Les conditions de reprise de l’activité doivent se dérouler dans des conditions de surveillance médicale approfondie et dans le respect de toutes les indications qui seront fournies par les médecins », révèle le communiqué du syndicat. L’Italie connaît un bilan toujours plus lourd (plus de 11 500 décès ce lundi soir) dans cette crise du coronavirus mais affiche également quelques signes encourageants pour la suite, comme une hausse moins importante de cas positifs que lors des journées précédentes.