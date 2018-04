La lutte pour les places européennes bat le plein en Serie A. Ainsi, l’Atalanta (6e), le Milan AC (7e) et la Sampdoria (8e) se livraient une bataille à distance. En déplacement à Bologne, l’AC Milan s’est imposé d’une courte tête avec des pions de Calhanoglu (1-0, 34e) et Bonaventura (2-0, 46e). Bologne réduisait l’écart en fin de match par l’intermédiaire de De Maio (2-1, 74e).

Un succès qui n’a pas permis aux Milanais de prendre le meilleur sur ses adversaires directs. Ainsi, la Sampdoria s’est imposé 4-1 contre Cagliari tandis que l’Atalanta dominait le Genoa (3-1). Dans les autres rencontres, la Spal a assuré l’essentiel contre l’Hellas Vérone (3-1) tandis que l’Udinese était accroché par Benevento en fin de match (3-3).

Le classement de la Serie A

Les matches de l’après-midi :

Hellas Vérone 1-3 Spal : Valoti (13e) pour l’Hellas ; Fares (49e, csc), Felipe (71e) et Kurtic (90e +3) pour la Spal

Benevento 3-3 Udinese : Viola (23e), Coda (76e, sp) et Sagna (90e) pour Benevento ; Widmer (13e) et Lasagna (78e et 79e) pour l’Udinese

Sampdoria Gênes 4-1 Cagliari : Praet (7e), Quagliarella (26e), Kownacki (49e) et Ramirez (87e) pour la Sampdoria ; Pavoletti (49e) pour Cagliari

Atalanta Bergame 3-1 Genoa : Barrow (16e), Cristante (22e) et Ilicic (74e) pour l’Atalanta ; Veloso (81e) pour le Genoa

Bologne 1-2 AC Milan : De Maio (74e) pour Bologne ; Calhanoglu (34e) et Bonaventura (46e) pour Milan