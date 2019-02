Après une première période franchement poussive, le Milan s’est libéré en seconde mi-temps pour finalement s’imposer largement 3-0 face à Empoli lors de cette 25e journée Serie A.

Piatek a encore marqué (49e) avant de voir Kessié faire le break dans la foulée (51e). Castillejo (67e) a ensuite inscrit le dernier but des Rossoneri. Avec cette victoire, Milan revient à un petit point du podium et de l’Inter, et prend 4 points d’avance sur la Roma, qui est 5e.