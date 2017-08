Entrée en matière réussie pour l’AC Milan chez le promu Crotone (3-0), qui était réduit à dix dès la cinquième minute. Kessie, Cutrone et Suso ont inscrit les buts des Lombards. L’autre club milanais s’est lui aussi imposé 3-0, à la maison contre un rival de prestige, la Fiorentina, avec un doublé d’Icardi et un but de Perisic.

La Lazio n’a en revanche pas pu faire mieux qu’un 0-0 contre la SPAL 2013, promue en Serie A cette saison. Plus tôt dans la soirée, la Roma s’était imposée 1-0 chez l’Atalanta grâce à Kolarov.

Les résultats de la soirée

Atalanta 0 - 1 Roma

Bologna 1 - 1 Torino

Crotone 0 - 3 AC Milan

Inter 3 - 0 Fiorentina

Lazio 0 - 0 SPAL 2013

Sampdoria 2 - 1 Benevento

Sassuolo 0 - 0 Genoa

Udinese 1 - 2 Chievo