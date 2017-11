Trois grosses écuries italiennes jouaient ce dimanche après-midi à 15 heures : l’AC Milan, l’AS Roma et Naples. Les Rossoneri accueillaient Torino, avec l’obligation de gagner pour se rapproche du top 6. Et c’est raté, puisque le match s’est terminé sur un triste 0-0.

La Louve, elle, se déplaçait au Genoa et visait une sixième victoire de suite en Serie A. C’est raté aussi, puisque les locaux ont arraché un match nul (1-1) grâce à un penalty de Lapadula (1-1, 70e) et un carton rouge de De Rossi. L’AS Roma avait ouvert le score par El Shaarawy (0-1, 59e). Enfin, Naples a repris la première place au détriment de l’Inter Milan grâce à sa victoire étriquée (1-0) sur le terrain de l’Udinese. Jorginho a inscrit le seul but du match (0-1, 33e), se reprenant bien après un penalty manqué.