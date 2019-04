A quatre jours du déplacement à Amsterdam pour y affronter l’Ajax en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, la Juventus affrontait l’AC Milan pour se rapprocher encore un peu plus du titre. De l’autre côté, le club lombard restait sur trois matches sans victoire et voulait conforter sa quatrième place. Privé de Cristiano Ronaldo, préservé avant le match contre l’Ajax, Massimiliano Allegri alignait un 3-5-2 avec les titularisations de Spinazzola, De Sciglio ou encore Bernardeschi. En face, Gennaro Gattuso était lui privé de Donnarumma, blessé, et titularisait donc Reina ans les cages tandis que le goleador Piatek était bien aligné en pointe. Dès les premières secondes, le Polonais reprenait un centre de Suso mais manquait le cadre (2e). La Juve souffrait et perdait Emre Can sur blessure à la demi-heure de jeu (25e). Bakayoko forçait ensuite Mandzukic à repousser sur sa ligne (26e), et un penalty était même refusé aux Milanais après une main de Sandro dans la surface (37e).

Mais cela ne perturbait pas les Rossoneri et Piatek ouvrait le score après un ballon gratté par Bakayoko au milieu de terrain (0-1, 39e). Au retour des vestiaires, le Polonais forçait Szczesny à la parade (51e), avant que Borini ne manque le cadre (56e) et que le portier de la Juve ne s’interpose encore, cette fois face à Bakayoko (58e). Et après cette vague d’occasions, le leader de la Serie A obtenait un penalty après une faute de Romagnoli (59e). Dybala s’élançait et égalisait (1-1, 60e). Calhanoglu passait proche de redonner l’avantage à Milan (65e), tandis que Bentancur voyait sa frappe déviée au dernier moment (67e). Kean manquait le cadre de près (71e), alors que Sandro voyait sa tête passer à côté (78e). Finalement, Kean donnait l’avantage à la Juve et fusillait Reina après une superbe interception de Pjanic (2-1, 84e). Calhanoglu butait sur Szczesny en deux temps (89e). La Juve l’emportait ainsi 2-1 et se rapproche encore un peu plus du titre. De son côté, Milan laisse l’opportunité à l’Atalanta de passer devant.