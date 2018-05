Au programme de cet après-midi, cinq matchs étaient au menu de cette 36ème journée de Serie A. Avec la victoire de la Juventus, la victoire était impérative pour Naples qui était relégué à sept longueurs du leader. Si Mertens a mis les siens sur la bonne voie en profitant d’une erreur de la défense du Torino (25e, 1-0), ces derniers ont rapidement réagi au retour des vestiaires grâce à un but de Baselli (1-1, 55e). Hamsik pensait donner la victoire aux siens grâce à une belle demi-volée à l’entrée de la surface (2-1, 71e) mais De Silvestri égalisait pour les siens d’une tête rageuse (2-2, 83e). Une très très mauvaise opération pour le club Partenopei qui a quasiment dit adieux à ses chances de Scudetto.

Direction le bas de tableau où la Spal et le Chievo se livrait une bataille à distance pour le maintien. Face à une équipe de Benevento d’ores et déjà condamné, la Spal a su prendre le meilleur grâce à des buts signés Paloschi et Antenucci sur penalty. Une victoire qui permet à ces derniers de remonter à la 14ème place du classement. Le Chievo a également remporté une victoire capitale face à Crotone, adversaire direct pour le maintien. Une victoire 2-1 qui leur permet de repasser devant leur adversaire du jour et de remonter à la 15ème place. A noter la mauvaise opération de l’Atalanta qui a obtenu un match nul face à la Lazio, et la belle remontée de la Fiorentina face au Genoa, qui a terminé le match à 9.

Les résultats de l’après-midi :

Chievo 2-1 Crotone : Birsa (12e), Stepinski (82e) pour Chievo ; Tumminello (90+4) pour Crotone

Genoa 2-3 Fiorentina : Rossi (64e), Lapadula (68e) pour le Genoa ; Benassi (43e), Eysseric (77e), Dabo (80e)

Lazio 1-1 Atalanta : Caicedo (24e) pour la Lazio ; Barrow (2e) pour l’Atalanta

Naples 2-2 Torino : Mertens (25e), Hamsik (71e) pour Naples ; Baselli (55e) pour le Torino

Spal 2-0 Benevento : Paloschi (25e), Antenucci (83e sp) pour Spal