Sous-pression après la victoire de la Juventus hier contre Benvento, le Napoli de Maurizio Sarri se devait absolument de l’emporter face au Chievo Vérone. Relégués à sept points, les Partenopei essayaient de prendre l’avantage, mais tombaient sur une équipe solidaire du Chievo. En difficulté face au bloc véronais, les Napolitains ne parvenaient pas à ouvrir le score. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge. En tout début de second acte, Dries Mertens obtenait un penalty (49e).

Il choisissait la gauche du but de Stefano Sorrentino, mais le gardien du Chievo repoussait la tentative du Belge (50e). Une tentative manquée lourde de conséquences puisque Mariusz Stepinski ouvrait le score pour le Chievo (1-0, 73e). Néanmoins, Arkadiusz Milik entré en jeu redonnait espoir aux Napolitains et égalisait (1-1, 89e). Un but salvateur puisque dans le temps additionnel, Amadou Diawara donnait la victoire à sa formation.Dans les autres rencontres, Crotone a battu Bologne (1-0) tandis que l’Hellas Vérone a pris le meilleur sur Cagliari (1-0).

Le classement de la Serie A

Les matches de l’après-midi :

Naples 2-1 Chievo Vérone : Arkadiusz Milik (89e) et Amadou Diawara (90e +3) pour Naples ; Mariusz Stepinski (73e) pour le Chievo

Hellas Vérone 1-0 Cagliari : Rômulo (36e sp) pour l’Hellas

Crotone 1-0 Bologne : Simy (25e) pour Crotone