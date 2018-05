Dans le cadre de la 37e journée de Serie A, la course au titre continuait entre la Juventus et Naples ce dimanche soir. Les Napolitains se déplaçaient à Gênes pour défier la Sampdoria. Les hommes de Maurizio Sarri devaient gagner tout en espérant un faux pas des Turinois pour garder une chance d’être champion.

Après une première période sans but, Naples fait la différence au retour des vestiaires sur des réalisations de Arkadiusz Milik (0-1,72e) et Raul Albiol (0-2,80e). Le dauphin de la Juventus ne peut plus rattraper la Vieille Dame malgré ce succès avec 4 points de retard à une journée de la fin.