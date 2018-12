La quatorzième journée de Serie A se concluait ce soir avec un duel entre le Napoli et l’Atalanta. Deuxièmes, les Partenopei pouvaient revenir à 8 points de la Juventus en cas de succès. Onzième, l’Atalanta avait l’occasion de grimper dans la première partie du classement avec une victoire. Le match démarrait idéalement pour l’équipe de Carlo Ancelotti.

Fabian Ruiz ouvrait le score sur un service de Lorenzo Insigne (1-0, 2e). Longuement en tête, les Napolitains se faisaient toutefois surprendre par un ex en la personne de Duvan Zapata. L’attaquant colombien surprenait son compatriote David Ospina (1-1, 56e). Naples s’arrachait et Arkadiusz Milik parvenait à redonner l’avantage aux siens en fin de rencontre (2-1, 85e). Naples conforte sa deuxième place et reste à l’affût de la Juventus.