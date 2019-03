La 28ème journée de Serie A continuait avec la rencontre entre Naples et Udinese. Les locaux pouvaient prendre provisoirement 9 points d’avance sur Milan, 3e. De leur côté, les visiteurs devaient s’éloigner de la zone de relégation et ramener des points de ce déplacement.

Et la première période était riche en buts. Younes ouvrait rapidement le score (1-0, 18e) avant d’être imité par Callejon dans la foulée (2-0, 26e). Seulement, Udinese réagissait et Lasagna réduisait la marque (2-1, 31e) avant que Fofana n’égalise (2-2, 36e). Et avant la pause, Naples perdait Ospina, évacué sur civière (44e). Mais à l’heure de jeu, les locaux reprenaient la tête et Milik redonnait l’avantage aux siens (3-2, 58e) avant que Mertens n’assure quasiment le succès des siens (4-2, 70e). Naples s’impose ainsi (4-2) et prend 9 points d’avance sur son poursuivant.