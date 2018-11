La treizième journée de Serie A continuait ce dimanche après le succès de Parme contre Sassuolo (2-1). En effet, Naples recevait le Chievo au San Paolo. Troisièmes du championnat après la victoire de l’Inter samedi soir contre Frosinone (3-0), les hommes de Carlo Ancelotti souhaitaient reprendre leur place de dauphin de la Juventus. Et qui de mieux que le Chievo, dernier du championnat, comme adversaire ? Les grosses occasions se montraient rares dans cette rencontre, jusqu’au face à face manqué par José Callejon (44e). Au retour des vestiaires, Mertens voyait sa frappe raser le montant de Sorrentino (49e), avant que le Chievo ne s’offre une énorme occasion. Bien placé, Obi mitraillait Karnezis mais ce dernier était à la parade (61e). En fin de match, Koulibaly trouvait le poteau (89e). Naples était finalement tenu en échec par la lanterne rouge (0-0). Les hommes de Carlo Ancelotti reprennent leur deuxième place mais n’ont plus qu’un point d’avance sur l’Inter, troisième. Le Chievo reste au fond du classement, bon dernier.

Sur les autres pelouses, l’Atalanta se déplaçait à Empoli pour revenir dans le top 5. Et tout démarrait bien pour les visiteurs puisque Freuler ouvrait le score après un cafouillage dans la surface (0-1, 33e). Dans la foulée, Empoli obtenait un penalty mais le boulet de canon de Caputa fracassait la transversale (39e). Un échec d’autant plus difficile à avaler puisque l’Atalanta doublait la mise quelques secondes plus tard grâce à Hateboer, parfaitement servi par Zapata (0-2, 40e). Empoli répondait finalement et La Gumina réduisait le score (1-2, 42e). Et finalement, le 18e de Serie A égalisait et Masiello marquait contre son camp (2-2, 77e). Les visiteurs craquaient et Ilicic se faisait exclure (85e), avant que Silvestre n’offre la victoire aux siens dans les dernières secondes (3-2, 90e+2). Empoli sortait de la zone rouge (17e) et l’Atalanta restait bloqué à la 9e place. Enfin, la Fiorentina se déplaçait à Bologne pour tenter de rester au contact des équipes de tête. Cependant, les Violets n’ont jamais réussi à tromper la vigilance adverse malgré une occasion de Milenkovic (71e), alors que Lafont avait dû s’employer avant la pause (43e). La Fiorentina reste 10e, tandis que Bologne rentre dans la zone rouge (18e).

Les résultats du jour :

Bologne 0-0 Fiorentina

Empoli 3-2 Atalanta : La Gumina (42e), Masiello (77e, csc) et Silvestre (90e+2) pour Empoli ; Freuler (33e) et Hateboer (40e) pour l’Atalanta.

Naples 0-0 Chievo