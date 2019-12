La 17e journée de Serie A se poursuit cet après-midi avec un nul arraché in extremis par Parme sur sa pelouse face à Brescia 1-1. Entré quelques minutes auparavant, Mario Balotelli pensait offrir la victoire aux Hirondelles mais Grassi a égalisé dans le temps additionnel (90e+2). Ce nul n’arrange pas les affaires du promu, toujours relégable.

Dans le même temps, Bologne est allé s’imposer à Lecce 3-2 avec notamment un doublé d’Orsolini (43e, 66e). Soriano a marqué l’autre but des Rossoblù (56e) alors que les Salentini sont revenus en fin de rencontre par deux réalisations signées Babacar (86e) et Farias (90e+1). Insuffisant pour égaliser, Lecce occupe le 16e rang et Bologne entre dans la première moitié du classement avec une 8e place.