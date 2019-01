La 20e journée de Serie A continuait ce samedi avec une affiche entre Udinese et Parme. Les locaux, en difficulté cette saison avec une 15e place, voulaient se donner de l’air sur la zone de relégation. En face, Parme voulait se relancer après son revers contre la Roma. Et ce sont bien les visiteurs qui l’ont emporté (1-2).

Tout démarrait bien et Gervinho obtenait un penalty que transformait Inglese (0-1, 11e). Les locaux ripostaient et Larsen voyait sa tentative fuir le but de Parme (26e). Finalement, au retour des vestiaires, Okaka égalisait de la tête (1-1, 50e). Malgré cette égalisation, Parme ne lâchait pas et reprenait l’avantage grâce à Gervinho (1-2, 68e). Udinese reste 15e, tandis que Parme monte à la 9e place.